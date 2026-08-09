Balaguero apunta al liderato en el Speedfest

Ricardo Balaguero llegará a la quinta fecha de la Súper Copa Roshfrans-Speedfest con el objetivo de tomar el liderato del campeonato de la F5.

El integrante del equipo Wallslub ocupa la segunda posición, a 36 puntos de Federico Girón, diferencia que considera posible remontar por el sistema de puntuación.

Tras finalizar tercero en León, Balaguero confía en mantener su buen momento durante la actividad del 14 y 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez. “Llegamos bien a la lucha por el campeonato y estamos entre los favoritos para triunfar en Ciudad de México”, expresó.

El piloto reconoció que la carrera de Aguascalientes fue la más complicada de su temporada, pero destacó el trabajo hecho para mantenerse en la pelea. “Voy a competir contra pilotos muy buenos; la intención es ganarles”, afirmó.

Además, aseguró que conoce bien el circuito capitalino y buscará subir a lo más alto del podio para acercarse a su primer título.