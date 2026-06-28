Balam FC busca la remontada ante San Fernando

Todo está listo para uno de los encuentros más atractivos de la vuelta de los cuartos de final en la categoría 2015-2016 de la Liga Asociada MX Chiapas. Balam FC intentará aprovechar su condición de local para revertir el marcador global cuando reciba a la Selección San Fernando este domingo 28 de junio, en el Campo 1 de Soccer Caña Hueca, a partir de las 9:00 horas.

La escuadra de San Fernando llegará con una ligera ventaja tras imponerse por 2-1 en el compromiso de ida, resultado que le permite afrontar el segundo capítulo con mayor tranquilidad, aunque consciente de que la eliminatoria sigue completamente abierta y un descuido podría cambiar el destino de la serie.

Por su parte, Balam FC buscará hacer valer el apoyo de su afición y el conocimiento del terreno de juego para darle la vuelta al partido. El conjunto capitalino ha demostrado carácter a lo largo del torneo y confía en que su ofensiva pueda marcar la diferencia en un encuentro en el que cada anotación tendrá un peso importante.

Se espera un duelo intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos mostrando un Futbol dinámico y ofensivo en busca del boleto a las semifinales. Mientras Balam FC está obligado a tomar la iniciativa para igualar o superar la desventaja, la Selección San Fernando apostará por el orden defensivo y el contragolpe para mantener su ventaja.

Los aficionados al Futbol formativo tendrán la oportunidad de disfrutar un enfrentamiento entre dos conjuntos que han mostrado un buen nivel durante la temporada, en una jornada en al que solo uno logrará avanzar a la siguiente fase del certamen organizado por la Asociación de Futbol Chiapas.