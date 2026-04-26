Balam toma ventaja en la ida de cuartos

Balam dio un paso importante rumbo a las semifinales al vencer por 2-1 a Constructora en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga del Sureste, encuentro disputado en la cancha de la Unicach, donde el conjunto local hizo valer esta condición para adelantarse en la serie.

Desde los primeros minutos, el partido mostró intensidad, con dos equipos dispuestos a buscar el arco rival. Balam apostó por un juego directo, aprovechando la velocidad por las bandas, mientras que Constructora intentó tener mayor control del balón en el mediocampo.

El marcador se abrió al minuto 17, cuando José “El Tanque” Gómez culminó una jugada colectiva con un remate dentro del área para poner en ventaja a Balam. El gol dio confianza a los locales, que mantuvieron la presión durante varios lapsos del primer tiempo.

Sin embargo, Constructora reaccionó y logró equilibrar el encuentro. Al minuto 33, Carlos Méndez apareció dentro del área para empujar el balón y firmar el 1-1, resultado que reflejaba lo cerrado del compromiso antes de ir al descanso.

Para la segunda mitad, el duelo se volvió más táctico, con ambos cuadros cuidando los espacios y evitando errores. Balam fue el que encontró mayor claridad al frente, generando peligro en jugadas a balón parado.

Gol definitivo

Fue al minuto 58 cuando cayó el tanto de la diferencia. En un tiro de esquina, Luis Hernández se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo para poner el 2-1, marcador que a la postre sería definitivo. Hacia el final, Constructora persiguió el empate con mayor insistencia, adelantando líneas y generando aproximaciones, pero la defensa de Balam respondió de buena manera, manteniendo el orden para conservar la ventaja.

Con este resultado, Balam llegará con ligera ventaja al partido de vuelta, mientras que Constructora deberá buscar la remontada para mantenerse con vida en la competencia.