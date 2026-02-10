Bandera verde para la Súper Copa Roshfrans

El festival de velocidad de la Súper Copa Roshfrans llega a Chiapas con la carrera correspondiente a la fecha 2 de la Temporada 2026. La jornada se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en el Súper Óvalo de Berriozábal.

Esto fue dado a conocer por el expiloto internacional mexicano y director de Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Jr., en rueda de prensa celebrada el lunes el Centro de Convenciones, en la que estuvo acompañado por autoridades como el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén; la directora del Indeporte, Bárbara Altúzar Galindo, y la diputada de la Comisión de Turismo de Chiapas, Erika Mendoza.

En su mensaje, Jourdain Jr. resaltó la derrama económica que trae consigo el campeonato, pues luego de la fecha 1 —que se correrá el 22 de febrero en Mérida—, las escudería se trasladarán de inmediato a Tuxtla Gutiérrez, por lo que habrá una amplia ocupación hotelera y de servicios a lo largo de casi una semana.

Esto —dijo— también permitirá hacer algunas actividades de promoción y acercamiento con la afición, como un desfile de autos por las principales calles de la ciudad, previsto para el jueves 26 de febrero.

"Para nosotros es algo muy emocionante. Como piloto he tenido la oportunidad de participar en la Carrera Panamericana y arrancar de aquí, y correr en Nascar en el óvalo, pero no se había dado, por una o por otra razón, venir, pero ahora sí que fue solicitud y mandato de los patrocinadores y de Roshfrans", expuso el directivo.

A los aficionados les adelantó que verán todo un espectáculo de velocidad, con la presencia de los autos GTM (Gran Turismo México), que cuentan con una tecnología de primer mundo, formando parte del Gran Premio de México (de la Fórmula 1) como categoría invitada, así como a los espectaculares tractocamiones, las motos y la Fórmula 5, para la cual —añadió— se contempla que compitan varios equipos chiapanecos.

Boletos a costo bajo y gratuitos

Por su parte, Mauricio Pimentel, director operativo del citado campeonato, indicó que los boletos para presenciar este espectáculo de velocidad y adrenalina tienen un costo de 120 pesos y pueden ser adquiridos vía internet (en la página fanki.com.mx).

En este mismo tenor, Segundo Guillén anunció que el gobierno de Chiapas regalará entradas a través del Instituto del Deporte, para que toda la afición tenga la posibilidad de presenciar este gran evento.

Además, mencionó que entre todas las categorías que compiten en Súper Copa vendrán más de 100 pilotos, entre los cuales figuran Salvador de Alba, Emiliano Richards, Paul Jourdain, Fercho Urquiza, Harry Dueñas, Santiago Tovar y Mauricio Reyna, por mencionar algunos.

Escenario acondicionado

El director del Súper Óvalo Chiapas, José Roqueñí, explicó que el autódromo chiapaneco fue acondicionado para recibir a este serial, adaptando su pista interior y óvalo para que puedan correr los diferentes tipos de vehículos.

"Al ser un serial que se corre en circuito, se tuvo que realizar modificaciones, las cuales les gustarán a los fanáticos porque es otro concepto", confió el directivo.

De igual manera, agradeció la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien visitó el autódromo el pasado fin de semana para hacer la invitación.

Piloto y auto chiapanecos

Finalmente, en el acto también fue presentado el piloto local Paulo César Roqueñí, quien se dijo listo para representar a Chiapas en la GTM Light, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para obtener un lugar en el podio.

De igual forma, se sumó a la invitación para todos los aficionados a vivir uno de los mejores espectáculos del deporte motor a nivel internacional por primera vez en el estado.