Bandidos se lleva la 7ª Copa Siam Pazos

La escuela Bandidos de Nuevo León se proclamó campeona de la Copa Siam Pazos 2026, celebrada en el ring de Siam Pazos Camp, en la colonia Terán de esta capital.

La competencia reunió a 86 peleadores de Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco y Chiapas, quienes protagonizaron 43 enfrentamientos en distintas categorías.

Amplia participación

Entre las escuelas participantes estuvieron Shark Team (Tlaxcala), Red Dragons (Tapachula), Tiger Gym (Tuxtla Gutiérrez), Thai Champ (Tuxtla Gutiérrez), Thai Boxing Center (Villahermosa), Camp King y Thai Dragon (San Cristóbal), Ragnarok (Berriozábal), Team Cigarroa (Tuxtla Gutiérrez), Phoenix, (Tuxtla Gutiérrez) Bandidos (Monterrey), Soldados Gym (Monterrey), MMT Guerreros (Comalcalco) y TCG Arena, (Villahermosa).

De entre todas estas academias, el representativo dirigido por David Camacho consiguió el primer lugar general de acuerdo con el número de combates ganados. Tiger Gym, de Chiapas, bajo la conducción de Hamit Hernández, terminó en segundo, mientras que MMT Guerreros, encabezado por Oliver Guerrero, ocupó la tercera posición.

A lo largo del certamen se disputaron nueve cinturones de campeón, además de medallas para los tres primeros lugares de cada categoría y trofeos para las escuelas con mejor desempeño. La competencia contó con el aval de organismos internacionales que rigen el Muay Thai como la WMF y la WMO.

Reconocen trayectoria

Como parte del evento se entregaron reconocimientos especiales para Ivone Escobar, Santiago Macías y Adalberto Muñiz, quienes participaron en el Campeonato Mundial celebrado en marzo.

El coordinador general, Ignacio Pazos, destacó el nivel de los atletas y anunció que continuarán su preparación rumbo al próximo torneo nacional en Monterrey, Nuevo León, además de agradecer el respaldo de familias, entrenadores, participantes y patrocinadores que hicieron posible la 7ª Copa Siam Pazos.