Baños opina sobre el partido ante Gallos

América no vio actividad esta jornada 2 del Apertura 2023 debido a que se pospuso su juego de visita ante Querétaro, la razón fue que la cancha del estadio Corregidora no ofrecía las condiciones idóneas para el encuentro.

“Es increíble que digan que el América movió los hilos para que se pudiera suspender el partido. Ojalá tuviéramos ese poder. Es ilógico pensar que un equipo pudiera posponer a sus necesidades las jornadas”, dijo Santiago Baños, presidente deportivo de América a Claro Sports.

Además, detalló que en América ya tenían pensado cómo jugar ante los Gallos Blancos, por lo que hubieran preferido disputar el compromiso el fin de semana correspondiente. “Querían jugar el partido porque no nos conviene posponerlo, porque después de Leagues Cup vienen muchas jornadas dobles y se aprieta más el calendario”, apuntó.

Asimismo, reveló que ellos propusieron que el compromiso se celebrara en el estadio Azteca. De hecho, refirió que esa idea la compartirán próximamente para que no vuelva a ocurrir. “Próximamente se llevará a la mesa en vez de que reciban una multa los equipos que no cumplan con la regla, se cambie y tengan que jugar de visita; así no se altera la jornada y se llevan a cabo los partidos en tiempo y forma”, expresó.

Ahora, al presidente deportivo de América le parece que se les complicará enfrentar a Querétaro por lo apretado que luce el calendario de la Liga MX.

“Tendremos que reponerla en una doble jornada que no nos conviene, porque pretendemos llegar a la final de Leagues Cup y no tendremos semanas largas para afrontar los partidos que nos avecinan”, opinó Santiago Baños.