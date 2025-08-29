Bárbara Altúzar se disculpa y se ratifica como directora

Luego del posible relevo de Bárbara Altúzar Galindo como directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) por aparecer en una fotografía donde supuestamente discrimina a la ultramaratonista rarámuri, Lorena Ramírez, embajadora del proyecto nacional México Imparable, ofreció disculpas y se ratificó como la titular de la dependencia.

El pasado miércoles, Altúzar Galindo fue duramente criticada en redes sociales debido a que al término de la presentación del Medio Maratón Raíces de Agua que se llevará a cabo en septiembre en el municipio de Palenque, se tomó la fotografía oficial junto con servidores públicos, abrazados, pero esta no hizo lo propio con la atleta originaria de Guachochi, Chihuahua. Posteriormente surgieron más fotografías donde se le ve con la misma actitud.

Luego de eso no hubo ningún pronunciamiento por parte del Indeporte, lo que hizo más fuerte los rumores de su posible destitución y de su probable reemplazo.

Fue hasta este jueves al mediodía que Altúzar Galindo rompió el silencio mediante un comunicado y un video en redes sociales donde expuso lo siguiente: “Como directora general del Instituto del Deporte expreso una disculpa a la ultramaratonista rarámuri, Lorena Ramírez, y a la sociedad chiapaneca, por los hechos que lastimaron el espíritu de inclusión y respeto que debe regir en el deporte y la sociedad. Reitero mi compromiso de que el deporte en Chiapas seguirá siendo un lugar de respeto y diversidad”.

Cabe destacar que este evento es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye una serie de carreras pedestres en cuatro lugares del país, y para la promoción del mismo designó como embajadora a la reconocida deportista internacional, quien seguramente volverá el próximo 14 de septiembre a Palenque, como la anfitriona.