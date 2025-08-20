Barcelona, campeón de la Liga Municipal

En un duelo de poder a poder, lleno de dramatismo, grandes jugadas y mucha garra, el conjunto del Barcelona se coronó monarca de la Liga Municipal de Patria Nueva.

Esto lo consiguió al doblegar por marcador de 2 goles a 0 a su similar de San Juditas, en la gran final que se celebró en la mítica unidad deportiva de la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez.

El Barça fue el equipo que mejor juego colectivo logró desplegar en el arranque del partido de campeonato, generando llegadas de peligro constantes a la portería de su rival, que como pudo capeó el temporal para mantener imbatible su arco.

Sin embargo, la presión ejercida por los blaugrana terminó por derribar el muro defensivo de los santistas, al minuto 35, tras una gran acción de Arturo Castillejos, quien envió un pase al espacio para el exgoleador de Chifut en la Liga TDP, Víctor Estrada, quien definió sobre la salida del portero para poner los cartones 1-0, resultado con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Segundo tiempo dramático

Si bien se esperaba que en el complemento San Juditas saliera con el cuchillo entre los dientes y listo para buscar la remontada, se vio comprometido por la expulsión del defensa Humberto Velasco, por doble amarilla, concediendo además un penal en pleno arranque.

El encargado de hacer efectivo el tiro de castigo no podía ser otro que Víctor Estrada, que con su experiencia tomó la responsabilidad de cobrar y consiguió el 2-0 al minuto 50.

Con la ventaja en el marcador y en número de jugadores en el campo, parecía que Barcelona solo tendría que cumplir con el trámite de desplazar el balón el resto del encuentro, sin embargo, San Juditas siguió creyendo en el milagro y al minuto 63 estuvo cerca de iniciar una reacción en un penal, que para su mala fortuna no lograron convertir.

En adelante, Barcelona apretó tuercas y mostró mayor concentración y oficio, consumando su hazaña con el silbato final del árbitro para decretar la victoria y su consagración —ya bajo una intensa lluvia— como campeon de la Liga Municipal de Patria Nueva.