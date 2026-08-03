Barcelona impone condiciones y avanza

Barcelona aseguró su lugar en la gran final de la Liga Patria Nueva luego de vencer por marcador de 4-2 a Boca Juniors, en una emocionante semifinal celebrada este domingo en la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva, donde las anotaciones, la intensidad y la polémica fueron protagonistas de un encuentro que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final.

El compromiso comenzó con una sorpresa para los asistentes, ya que Boca Juniors tomó la ventaja apenas al minuto 13 gracias a Andrés Espinoza, quien aprovechó una oportunidad al frente para vencer al guardameta y colocar el 1-0.

Reacción

La reacción de Barcelona no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, al 16’, Rodolfo Navarro apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza que significó el empate y devolvió la confianza a su equipo.

Con el paso de los minutos, Barcelona fue adueñándose del balón y generando mayor peligro. Al minuto 30, Víctor Estrada culminó una buena jugada ofensiva para marcar el 2-1, mientras que al 33’, Mauricio Martínez amplió la diferencia con el tercer tanto, permitiendo que su escuadra se marchara al descanso con una cómoda ventaja de 3-1.

Sin embargo, Boca Juniors no bajó los brazos y apenas un minuto después del inicio de la segunda mitad volvió a meterse en la pelea. Andrés Espinoza firmó su doblete personal al aprovechar un descuido defensivo para acercar a los suyos con el 3-2, resultado que volvió a darle vida al encuentro.

Con el marcador apretado, el partido ganó intensidad y también aparecieron las decisiones arbitrales que encendieron los ánimos. Una de las acciones más discutidas se presentó cuando el silbante sancionó una mano fuera del área, determinación que fue ampliamente reclamada por jugadores y aficionados de Boca Juniors, quienes aseguraban que la infracción había ocurrido dentro del área y debía señalarse como penal.

Pese a la polémica, Barcelona mantuvo el control en los minutos finales y encontró el tanto de la tranquilidad al minuto 70. Mauricio Martínez volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete y decretar el definitivo 4-2 que selló el boleto de su equipo a la final del certamen.

Por la gloria

Con este resultado, Barcelona buscará coronar una destacada campaña cuando dispute el partido por el campeonato, mientras que Boca Juniors se despide tras protagonizar una semifinal llena de emociones y entrega de principio a fin.