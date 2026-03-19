Barcelona Patria firma remontada

Barcelona Patria protagonizó una remontada llena de carácter para imponerse por 2-1 ante el Atlético Chiapas, en duelo de semifinal correspondiente a la Liga Soccer Patria, celebrado en la Unidad Deportiva Patria Nueva, donde la intensidad y el dramatismo definieron el rumbo del partido.

El compromiso arrancó con un Atlético Chiapas decidido a tomar la iniciativa, logrando reflejar su dominio al minuto 23, cuando Erick Juárez aprovechó una jugada ofensiva para adelantar a su equipo y poner el 1-0, resultado con el que se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, el panorama se tornó más complicado para Barcelona Patria, que además de estar abajo en el marcador, tuvo que afrontar varios lapsos del encuentro con un hombre menos. Sin embargo, lejos de venirse abajo, la escuadra mostró determinación y orden para mantenerse en la pelea.

Con el paso de los minutos, Barcelona comenzó a generar mayor presencia ofensiva, encontrando el premio al esfuerzo al minuto 58, cuando Mauricio Martínez apareció en el momento justo para anotar el tanto del empate, devolviendo la confianza a su equipo.

Atlético Chiapas intentó reaccionar, pero el desgaste físico y la presión rival comenzaron a inclinar la balanza. Barcelona Patria, impulsado por el ánimo y el empuje colectivo, encontró la jugada decisiva al minuto 78, cuando Rodolfo Navarro concretó la remontada con el gol que significó el 2-1 definitivo.

Los minutos finales se jugaron con alta tensión, con un Atlético Chiapas volcado al ataque en busca de igualar el marcador, mientras que Barcelona defendió con orden y sacrificio para mantener la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Barcelona Patria asegura su lugar en la final de la Liga Soccer Patria, dejando en claro su capacidad de reacción y su fortaleza anímica, incluso en condiciones adversas, en tanto que Atlético Chiapas se despide tras haber ofrecido una gran actuación.