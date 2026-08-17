Barcelona vuelve a conquistar el título

Barcelona Tuxtla volvió a levantar el trofeo de campeón de la Liga Municipal de Patria Nueva, luego de imponerse de manera contundente 5-0 sobre Bombarderos en la gran final celebrada este domingo en la Unidad Deportiva de la Colonia.

La definición del campeonato cumplió con las expectativas y terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta futbolística, con dos equipos que llegaron al encuentro con la ilusión de quedarse con el título, pero que encontraron un trámite completamente favorable para el conjunto de Barcelona Tuxtla.

Desde los primeros minutos, el cuadro azulgrana tomó la iniciativa y comenzó a generar peligro sobre el arco de Bombarderos. La presión y el dominio territorial terminaron por reflejarse en el marcador cuando apareció Rodolfo Navarro.

Primer gol

Al minuto 20, Navarro aprovechó una acción dentro del área para conectar de cabeza y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 1-0 que abrió el camino para Barcelona Tuxtla.

Bombarderos intentó reaccionar después del primer golpe, pero Barcelona mantuvo el control del partido y continuó buscando ampliar la ventaja. Diez minutos después, nuevamente apareció Rodolfo Navarro para convertirse en protagonista.

Al 30’, el atacante volvió a utilizar el juego aéreo para conseguir su segundo tanto de la tarde. Otro remate de cabeza terminó venciendo al guardameta rival y puso el 2-0 en el marcador.

Con la ventaja, Barcelona Tuxtla manejó el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Bombarderos intentaba encontrar espacios para acercarse en el marcador. Sin embargo, el dominio azulgrana continuó hasta encontrar una tercera anotación antes del descanso.

Mauricio Martínez apareció para colocar el 3-0 y permitir que Barcelona se marchara al medio tiempo con una ventaja considerable y, sobre todo, con la confianza de tener el campeonato cada vez más cerca.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, Bombarderos regresó al terreno de juego con la necesidad de buscar una reacción que le permitiera meterse nuevamente en la pelea por el título. El conjunto azulgrana, sin embargo, no bajó el ritmo y mantuvo la intensidad.

Barcelona Tuxtla encontró nuevamente el camino del gol al minuto 70, cuando Víctor Estrada apareció para ampliar la diferencia y colocar el 4-0.

Con el encuentro prácticamente definido, Bombarderos ya no pudo encontrar la respuesta necesaria para detener el ataque rival. Barcelona continuó aprovechando los espacios y siete minutos después volvió a hacerse presente en el marcador.

Al 77’, Víctor Estrada completó su doblete para colocar el definitivo 5-0 y sellar una goleada que terminó por darle a Barcelona Tuxtla el campeonato de la Liga Municipal de Patria Nueva.

El silbatazo final desató la celebración del conjunto azulgrana, que pudo festejar nuevamente la conquista del título después de una final en la que mostró contundencia, orden y capacidad ofensiva.