Barcelona y Bombarderos disputarán la gran final

La Liga Patria Nueva 2026 llegará este domingo a su partido más esperado con la disputa de la gran final entre Barcelona y Bombarderos, encuentro programado para las 12:00 horas en la Unidad Deportiva de la colonia.

El conjunto de Barcelona arriba a este juego por el campeonato después de superar una semifinal complicada frente a Boca Juniors, en un duelo en el que estuvo cerca de quedar eliminado.

Protagonistas

El cuadro de la colonia tuvo que remar contracorriente ante un rival que puso en aprietos sus aspiraciones, pero logró reaccionar en el momento determinante para darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 2-1.

El resultado permitió al Barcelona instalarse en la final y mantener vigente su condición de uno de los principales favoritos para conquistar el título de la Liga Patria Nueva 2026. Ahora tiene que confirmar esa etiqueta en la cancha, frente a un oponente que también viene con la ilusión de levantar el trofeo.

Del otro lado estará Bombarderos, escuadra que tuvo un camino más cómodo en la ronda de semifinales al imponerse con autoridad sobre Jiquipilas por marcador de 3-0.

La contundencia mostrada en ese compromiso le permitió asegurar su lugar en la definición por el campeonato y llegar con confianza a una final en la que buscará dar el golpe ante uno de los equipos considerados favoritos.

Paridad

El enfrentamiento promete un duelo parejo, ya que ambas escuadras cuentan con elementos importantes en sus plantillas y han demostrado contar con argumentos suficientes para pelear por el título.

Barcelona tratará aprovechar el envión anímico conseguido después de su remontada ante Boca Juniors, mientras que Bombarderos intentará mantener la solidez que mostró en semifinales para quedarse con el trofeo.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el encuentro por el tercer lugar, también en la Unidad Deportiva de la colonia. Posteriormente, Barcelona y Bombarderos saltarán a la cancha para disputar el partido que definirá al campeón de la temporada.

Todo está listo para que la Liga Patria Nueva 2026 conozca a su nuevo monarca, en una fecha que tendrá como protagonistas a cuatro equipos que buscarán cerrar su participación de la mejor manera.