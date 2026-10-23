Bardo Guillén domina en la 5ª Copa Alegría

Bardo Emilio Guillén Jiménez, titán del Gimnasio Lobo de Motozintla, conquistó el título de Campeón Absoluto del 5º Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness Copa Alegría 2026, celebrado en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 126 atletas de 14 municipios del estado, además de exponentes de Oaxaca, Veracruz y Canadá.

El evento fue organizado por Manuel de Jesús Alegría Morales, propietario del Gimnasio Alegría, con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello.

Además del título absoluto, Bardo Emilio Guillén Jiménez consiguió los primeros lugares en Classic Physique Avanzados y Físico hasta 80 kilogramos, convirtiéndose en uno de los competidores más destacados del certamen.

Las campeonas femeniles

En Fitness Figura, Marisol Castañón Gómez obtuvo el primer lugar, mientras que Yeimi Amairani Castro Espinoza, Victoria González López y Rocío Guadalupe Vázquez Hernández ganaron en Fitness Bikini Principiantes, Novatas y Avanzadas respectivamente.

En Fitness Bikini Wellness, Emily Paola López Gómez encabezó Principiantes; Trilzel Millán Hernández se impuso en Novatas, y Jessica Itzel Morales Cruz conquistó Avanzadas.

Ganadores de categorías varoniles

En Classic Physique, César Guillermo Ochoa Orrico triunfó en Principiantes, y Fabritzzio González Roque, en Novatos. Este último también se quedó con los títulos de Físico Juvenil y Físico Novatos.

Carlos Eduardo Castañeda Escobedo ganó Veteranos, en tanto que Cristian Colohua Mixteco destacó en Físico Principiantes y Men’s Physique Principiantes.

En las divisiones por peso, Eric Fabricio Orozco Pineda conquistó hasta 65 kilos; Mario Antonio Aguilar Gordillo, hasta 70, y Esteban Antonio Romero Salgado, más de 80 kilogramos.

Finalmente, en Men’s Physique se coronaron Luis Alejandro López Coello, en Novatos, y Fabián Antonio Hernández Pérez, en Avanzados.