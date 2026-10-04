Basquetbol vuelve al podio con tercer lugar

La Selección Chiapas de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas regresó al podio de la Paralimpiada Nacional 2026 al conquistar la medalla de bronce en la categoría Juvenil Varonil, luego de superar 39-33 a Sinaloa en la jornada final disputada este viernes en la duela del Domo CODE Alcalde, en Guadalajara, Jalisco.

El resultado tuvo un significado especial para el Basquetbol Sobre Silla de Ruedas chiapaneco, pues la entidad volvió a ocupar un lugar en el podio de esta categoría después de cuatro años de ausencia.

Durante su camino en la competencia, Chiapas ya había protagonizado otro cerrado enfrentamiento frente a Sinaloa, al que derrotó 39-37. En aquella actuación, José Nucamendi Cruz encabezó la producción ofensiva con 27 puntos, convirtiéndose en pieza fundamental para el representativo estatal.

Armando Abarca Reyes contribuyó con otros 10 puntos, mientras que Nicolás Hernández López sumó dos unidades para completar la cuenta chiapaneca en uno de los compromisos más disputados de su participación nacional.

El equipo mantuvo la intensidad hasta la última jornada y encontró recompensa en el duelo por el tercer puesto, donde nuevamente tuvo enfrente a una selección sinaloense que exigió hasta los minutos definitivos.

La plantilla estuvo integrada por nueve jugadores y contó con la dirección de Antonio Vázquez Rodas y Leonardo Alberto Molina Carpio, quienes encabezaron el trabajo del conjunto durante su participación en Guadalajara.