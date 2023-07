"Iván Agüero * CP. Será la Federación Mexicana de Charrería, a traves de su Comisión de Honor y Justicia, la que definirá si Potrillos de Tuxtla se queda con el campeonato estatal obtenido el pasado fin de semana; informó Edgar León, integrante de la mesa directiva de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Chiapas.



Lo anterior se debe a que Jorge Alberto Solís Soto, presidente de la Asociación de Charros de San Marcos, encontró argumentos para arrebatarle en la mesa el título a los muchachos de José Luis Soto de la Torre.



Ambos conjuntos estuvieron en la final que se realizó el pasado domingo en el lienzo ""El Rosario"" de Villacorzo. Los Potrillos ganaron en lo deportivo con 268 puntos efectivos, en tanto que los sanmarquenos se quedaron con 262 unidades, es decir, con sólo cuatro puntos de diferencia, y en tercer lugar se ubicó Charros de Villacorzo con 218.



Jorge Alberto Solís Soto tuvo conocimiento, antes de la ronda de semifinales, de que los muchachos de José Luis Soto de la Torre no se encontraban federados, lo que constituye una falta a los reglamentos y estatutos de la FMCH.



De acuerdo con datos proporcionados por los apasionados del deporte nacional por excelencia, el error fue en primera instancia de Potrillos por no afiliar a los dos charros en discordia; la segunda equivocación fue de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Chiapas por no checar las listas, pues a lo mejor apelaron a la buena fe de los competidores.



Lo cierto es que este hecho hace tambalear fuertemente a la Charrería chiapaneca. Debido a lo grave del asunto, se tuvo que acudir a la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Mexicana de Charrería para tomar cartas en el asunto.



De acuerdo con informes de Edgar León, en caso de proceder la protesta de Jorge Solís, Potrillos dejará el título y lo cederá a San Marcos Tuxtla.



Posiblemente se les quiten los puntos a Potrillos de los dos charros no afiliados, y eso provocará que estén debajo de la puntuación de San Marcos.



Los documentos colocan contra la pared a los actuales monarcas, y es probable que pierdan en la mesa.



Aún no se puede definir nada, ya que la Comisión de Honor y Justicia emitirá su veredicto en las próximas horas y se dará a conocer inmediatamente.



Lástima que este hecho manche el Campeonato y Congreso Estatal Charro 2007, puesto que en lo deportivo tuvo un alto nivel competitivo y contó con apoyo de gobierno y, sobre todo, de los aficionados chiapanecos.



