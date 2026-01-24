Batalla candente por la cima general

Una crucial tercera jornada del Torneo Supremo, con al menos cuatro clubes en busca de puntos para llegar a lo más alto de la clasificación, se vivirá la tarde de este sábado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Destaca la participación del líder Deportivo Rayo, que cuenta con 6 unidades y diferencia de +7 goles. El cuadro se medirá con los Leones Negros (11º), que aún no han conseguido puntos, en duelo pactado para las 20:00 horas.

Por su parte, Hull City FC tratará de hacer lo propio y escalar del segundo lugar a la cima, pues por el momento acumula las mismas 6 unidades —pero diferencia de +6—, por lo que deberá vencer al sexto de la tabla, Cuervos FC (3 puntos), en choque previsto para las 5 de la tarde.

Otra escuadra que aspira a asaltar la primera plaza es Leyendas FC, que por ahora cuenta con 5 unidades (diferencia de +10), y abrirá la sesión a las 16:00 horas contra Galácticos FC, que aparece en décimo del escalafón, aún sin puntos.

Con menos posibilidades de llegar al liderato aparece Deportivo Esmeralda, que es cuarto de la tabla con 4 unidades (+6), por lo que deberá ganar su partido ante el sotanero, La Prevo FC, programado para las 19:00 horas.

Otros encuentros

Para esta fecha también se contará con la participación del vigente campeón, Chamacos Cayuco (5º), que buscará mejorar su registro actual de 3 puntos, ante Rayo Vallecano (8º), en juego previsto para las 18:00 horas. Y para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, Cinepolocos FC (7º) enfrentará a Sporting FC (9º).