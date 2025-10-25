Batalla por el boleto a la gran final

Encuentros de alto voltaje se pronostican para la ronda de semifinales de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, que se jugará este viernes en los campos de La Herradura y la Unidad Deportiva de Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez.

Los protagonistas de la ronda de los 4 grandes son Plásticos Pablín, Lobos FC, FC Project Fit y Deportivo 3 Hermanos. De estos clubes, dos tendrán el honor de disputar el título de liga.

Así llegaron a semifinales

De la ronda de cuartos de final destacó la aplastante victoria del Deportivo 3 Hermanos, al son de 7-2 sobre Deportivo San Francisco, con triplete de Melquiades Ocaña, doblete de Noé Ramírez y los tantos de Antonio Ramírez y Ángel León. Del lado contrario descontaron Said González y Arvin Martínez.

El rival de 3 Hermanos será Lobos FC, que goleó por 7-1 a Coratux FC con sendos tripletes de Erick Gómez y Diego Gómez, además de un tanto de Fernando Gómez. El de la honra lo anotó José Trejo. Se enfrentarán en la semifinal que se jugará este domingo a las 16:00 horas, en el campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva.

Ganadores

Por su parte, FC Project Fit superó en espectacular encuentro al Atlético Chiapas, por 8 goles contra 4. Del lado ganador anotaron Henry Balbuena (2), Jeriel Clemente (2), Eddy Aguilar, Diego Pérez, Carlos Ley y Jalil Fuentes. Por su oponente descontaron Julian Montejo (2), Lander García y Brayan Alcaraz.

En el duelo más cerrado de la primera ronda de Liguilla, Servicio Pyresur sucumbió por 2-3 frente Plásticos Pablín. Este último se llevó el triunfo con doblete de Marco Márquez y un tanto de Enrique Martínez, mientras que por su adversario descontaron Héctor Aguilar y Sergio Díaz.

De esta manera FC Project Fit se medirá con Plásticos Pablín en la semifinal que se juega este domingo en el campo La Herradura, a partir de las 14:00 horas.

En preparación para el próximo Torneo de Pretemporada, la Liga Independiente también programó un par de partidos amistosos, ambos a celebrarse el mismo domingo en el campo 3 del parque recreativo Caña Hueca.

A las 4 de la tarde, DJN FC se medirá con Deportivo Chiapas, y al terminar se enfrentan Santa Ana Jr. y FC Inviértete.