Batalla por el boleto a la gran final

Una electrizante jornada de semifinales se vivirá en el Torneo Héroes Bonampak, en el que ocho equipos disputarán en la cancha del parque del Oriente su pase a la final por el título de Liga o bien el alterno de Copa.

Los clubes Ice Cars FC, Impresos Tuxtla, Peña FC y Santos FC son los que optan por estar en el duelo de campeonato, mientras que las escuadras de Los Alcohólicos, Jaguares FC, Ambulancias Colibrí FC y Juventus FC son las que tienen posibilidades de cerrar la temporada llevando a sus vitrinas el trofeo de consolación.

Así llegaron

La Liga Guerrero Zoque celebró una jornada de partidos de repechaje para establecer a los clubes invitados a las semifinales. El cuadro que más sólido se mostró en esta instancia fue Ambulancias Colibrí FC, que arrolló por 11-1 a Solteros FC, con un “hat-trick” de Julio Ozuna, dobletes de Ángel Mata, Antonio Monjaraz y Carlos Márquez, además de los tantos de Josué Gómez y Rogelio Arias. Por su rival, el de la honra lo convirtió Fredy Díaz.

Los Alcohólicos también se lucieron en esta ronda de eliminación directa, al superar por 8-3 al Real Brasil, con gran actuación de William Hassen, autor de cinco anotaciones, mientras que Diego Salazar aportó un par y Heriberto Ruiz cerró la cuenta con un gol. Por su oponente brilló Alex González, autor de un triplete.

Por su parte, Jaguares FC rugió con triunfo de 6-2 sobre Santa Cruz FC, con póker de goles de Javier Barrientos, más anotaciones de Jafet Servin y Eyzer Rivera. Por los santistas descontaron Diego Cárdenas y Joaquín Gómez.

Finalmente, Juventus FC pasó con un 3-0 contundente sobre DTS Autopartes. Uziel Hernández fue el autor de los tres tantos.

Semifinales de Liga

De acuerdo con los puntos obtenidos en la fase regular de la temporada se establecieron los cruces de repechaje, quedando en primero Ice Cars FC (33 puntos), y su rival será el cuarto clasificado, Impresos Tuxtla (24), para medirse en duelo pactado para las 10 de la mañana.

Por su parte, Peña FC avanzó como segundo lugar (32 unidades), y en tercero pasó Santos FC (24). El encuentro quedó previsto para las 11 de la mañana.

Semifinales de Copa

En lo que respecta a la Copa, Alcohólicos es el sembrado número 1, con 25 puntos, por lo que se enfrentará al cuarto mejor clasificado, Jaguares FC (12 unidades), en choque pactado para las 8 de la mañana.

Ambulancias Colibrí FC entró como segundo (23), por lo que se medirá con el tercero de la siembra, Juventus FC (13), a las 9 de la mañana.