Batalla por la cima de primera división

Una encarnizada batalla por el liderato general se desarrolla en la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, con tres clubes peleando codo a codo por la posición de honor en pleno cierre de la segunda vuelta de la fase regular.

Por el momento Coratux FC es el equipo que aparece en el primer lugar con 24 puntos y diferencia de goles de +17; este último criterio es el que manda al segundo escalón al conjunto de Familia FC, que cuenta con las mismas unidades pero +7 en goles a favor.

A tiro de piedra de la cima general figura la oncena de Croco FC, con 23 y una diferencia de +24 y un duelo pendiente, mientras que Deportivo Modelo completa el Top 4 con 20 puntos y +3 en su diferencia de goles.

En el plano individual, Arvin Martínez, jugador del Deportivo San Francisco, es quien aparece como líder de goleo con 11 dianas, seguido de cerca por Maximiliano Martínez, del Coratux FC, que cuenta con 8 anotaciones.

Torneo de Copa

En el campeonato alterno de la máxima categoría, el primer puesto pertenece al Deportivo Modelo con 23 puntos y +16 en su diferencia de goles, además de un juego pendiente. Le sigue de cerca el Croco FC, que es segundo lugar con 22 unidades, además de un encuentro pendiente.

En tercero y con aspiraciones al liderato —al contar con dos partidos pendientes— aparece Coratux FC, con 17 puntos, en tanto que el Top 4 lo completa Familia FC, con 14 unidades y un par de duelos aplazados.

Semifinales de 2ª división

Para este domingo se programaron dos encuentros de semifinales del Torneo de Liga de la categoría de plata, a disputarse en el renovado campo 1 del parque Caña Hueca: a las 12:00 horas, Terkoz FC —flamante campeón de Copa— se medirá con Gómez FC, mientras que Guerreros de Tadeo chocará con Masía FC, a las 18:00 horas.