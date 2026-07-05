Batalló, pero Francia avanza en la competencia

Francia batalló con la defensa de Paraguay, pero al final venció por 1-0 con gol de penal de Mbappé y avanzó a los cuartos de final del mundial.

El gol es el instrumento que define el partido... aunque sea de penal.

Solo así, por la vía del pénalti, fue que Francia encontró la salvación para superar a Paraguay 1-0 y meterse ya a los cuartos de final para la batalla ante Marruecos.

Un exceso de fuerza en la marca impecable que llevaba el conjunto guaraní fue la bendición para Kylian Mbappé y compañía. Cerca del minuto 70, Gustavo Gómez tocó con la rodilla a Desiré Doué y entró el VAR en acción para que el árbitro de Uzbekistán, Ilgis Tantashev, revisara y decretara la pena máxima.

Mbappé se encargó de cobrar hacia la izquierda del guardameta, Orlando Gill, y ahí se acabó el partido, que se jugó a 38 °C con sensación térmica de 41, aspecto que mermó a ambos conjuntos.

El 10 de Les Bleus llegó a 7 tantos en este mundial y a 19 en la historia de la Copa del Mundo. Intensifica su duelo individual con el argentino Lionel Messi. Antes del gol, Francia fue incapaz de romper la línea de cinco que paró Gustavo Alfaro en Paraguay. Ni con Mbappé ni los acarreos de Michael Olise, ni los intentos de gambeta de Ousmane Dembélé, nada fue eficaz.

Paraguay apostó al balonazo hacia Julio Enciso primero, hasta que no pudo más por corretear a tanto francés, y luego con Gustavo Caballero. También Miguel Almirón intentó agarrar el trazo largo y acarrear balones y las piernas terminaron por ceder.

Antes del penal, y un factor para que esta marcación se provocara, fue el cambio del técnico francés, Didier Deschamps, de quitar a Bradley Barcola y meter a Doué, quien fue más atrevido y complicó de inmediato a los guaraníes. Paraguay todavía quiso jugarse la vida hacia el final y Mbappé falló la posibilidad de un segundo tanto ante Gill que se agigantó en el marco.

Los guaraníes cayeron con la cara al sol y Francia ya está entre los mejores ocho del Mundial 2026.