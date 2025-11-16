Baten el crono en el Selectivo Estatal 2025

Nadadores pertenecientes a 11 diferentes clubes de Chiapas, toman parte en el Selectivo Estatal a Nacional Curso Corto y Abierto Mexicano de Natación 2025, certamen que tiene verificativo en la alberca de la Acuática Master Center en Tuxtla Gutiérrez.

Este certamen se realiza bajo la organización de la Delegación Chiapas de Natación, con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, siendo parte del proceso oficial para sirenas y tritones de Chiapas que busquen asistir a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Acto inaugural

Previo a la segunda sesión de competencias se realizó la inauguración, encabezada por Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, Directora General del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), en compañía de Lily Anzueto Moguel, presidenta de la Delegación Chiapas de Natación y Blanca Bringas Rincón, vicepresidenta de la misma organización y presidenta del club anfitrión.

En el acto se presentó a los clubes que impulsan a sus nadadores a buscar su pase al nacional o bien a un fogueo de alto nivel, los cuales son: Acuática Master Center, Acuática Villaflores, Aquática Guerreros, Axolotes Fit and Go, Control Total Ocosingo, El Delfín de Chiapas, Isurus Villaflores, Lechuzas UPGCH, Mantarrayas, Marlín Sport de Tapachula y Piscis de Tapachula.

Paola Adriana Rojas Hernández, Juez Árbitro Internacional avalada por la World Aquatics, tomó la protesta deportiva a los participantes y sancionó las pruebas a las que se dio paso en la segunda sesión, realizada el sábado por la mañana, mientras que por la tarde tuvo lugar la tercera y este domingo por la mañana será la cuarta y última del selectivo.

Con tiempos para Nuevo León

Se dio a conocer a los nadadores que ya han dado marcas para participar en el Nacional de Curso Corto y Abierto Mexicano de Natación de Nuevo León, siendo El Delfín el que más ha clasificado, con Valentina Escobar Cuesta, Ariadna Sarmiento Monzón, Diego Hernández González, Ian de la Rosa Cruz, Quiana Tovilla Santiago, Rodrigo Escobar Cruz, Ana Paola Cáceres Nangusé, Maximiliano Domínguez García, Valentina Espinosa Guzmán, Evann Andrés Pérez López, Dara Isabella Ramos Anzueto, Elisa Alcántara Díaz, Renata Esquina Santiago y Elsa Albores Bautista.

De Acuática Máster Center lograron ya las marcas: Renatta Palacios Martínez, Johan Poumian Gordillo, Derek Maximiliano Sauza Sánchez, Fernanda Vidal González, Kaori Yáñez Espinoza, Estefany Gutiérrez.

Y por Axolotes Fit And Go ya cuentan con marcas: Hanna Martínez Cifuentes, Pablo Alfaro Rodríguez, José Alejandro Cruz Ruiz, Kevin Gómez López, Karime Gómez López y Alan Monzón Astudillo.