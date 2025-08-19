Berriozábal alista su primera Gran Copa

La cuenta regresiva ha comenzado en Berriozábal para recibir la primera edición de la Gran Copa 2025 de Tae Kwon Do, certamen que se celebrará el domingo 31 de agosto en el auditorio municipal Germán De la Cruz Gutiérrez. El evento es organizado por la Escuela Panamericano Power Boys y busca reunir a más de 500 practicantes de distintos municipios de la entidad.

En la presentación, el director de la institución y coordinador general del torneo, Obed Hernández Olán, explicó que la competencia cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) y que ya están confirmadas diversas escuelas, academias y asociaciones que han mostrado interés en sumarse.

La justa contempla las modalidades de formas, combate y motricidad, ofreciendo una amplia variedad de pruebas para atletas de diferentes niveles. Hernández Olán destacó que se premiará con medallas a los cuatro primeros lugares de cada división y que habrá reconocimiento especial para las escuelas con mejores resultados.

En cuanto al respaldo institucional, el organizador agradeció al presidente municipal, Jorge Arturo Acero, por apoyar la realización de este encuentro. Subrayó que Berriozábal es semillero de taekwondoínes con trayectoria nacional e internacional y que esta competencia servirá también como escaparate para difundir los atractivos turísticos del municipio.

Programa

Las actividades comenzarán a las 9:30 de la mañana con las pruebas de motricidad, a las 10:30 se desarrollará la modalidad de formas. La ceremonia inaugural está prevista para las 11:30, y posteriormente arrancarán los combates, que se disputarán en categorías que van desde preescolar hasta adultos.

Un aspecto innovador será la implementación de petos electrónicos en los sectores sub-12, sub-15, sub-18 y adultos, con lo cual se garantizará transparencia y precisión en el puntaje. “Queremos brindar un evento de calidad que motive a niños y jóvenes a seguir en el camino del deporte”, señaló Hernández.

Finalmente, el organizador reiteró la invitación a entrenadores, atletas y padres de familia para que se sumen a esta fiesta marcial, destacando que el torneo busca convertirse en una referencia en el calendario anual del Tae Kwon Do chiapaneco. Para mayor información se pueden comunicar al 9613298122.