Berriozábal recibe el campamento Los Primeros

Con la presencia de figuras destacadas del Baloncesto nacional, fue inaugurado el Campamento de Basquetbol Los Primeros, que reúne a niñas, niños y jóvenes en el auditorio de Basquetbol de la Unidad Deportiva de Berriozábal.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el presidente municipal, Jorge Arturo Acero Gómez, además de los exjugadores y entrenadores que participan como invitados especiales en esta iniciativa deportiva.

Entre las figuras presentes destacaron Eduardo Nájera, exjugador de la NBA; Omar Quintero, “coach” de la selección mexicana de Baloncesto, y Nataly Gutiérrez, exseleccionada nacional, quienes compartirán parte de su experiencia y sus conocimientos con las nuevas generaciones.

El campamento busca utilizar el deporte como una herramienta para fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia, además de generar espacios positivos para la niñez y la juventud del municipio.

Durante las actividades, los participantes tendrán la oportunidad de recibir orientación técnica de especialistas con experiencia en escenarios nacionales e internacionales, acercándose a métodos de entrenamiento y conceptos propios del alto rendimiento.

La presencia de reconocidas figuras del Baloncesto representa también una oportunidad para que los jóvenes conozcan de cerca historias de esfuerzo y perseverancia, así como los caminos que pueden seguir para desarrollar su talento en las duelas.

Con esta actividad, Berriozábal fortalece su apuesta por el deporte como una vía para promover la convivencia, descubrir nuevos talentos y brindar alternativas de desarrollo para las nuevas generaciones.