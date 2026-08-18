Berriozábal se prepara para la Copa Ixtle 2026

El municipio de Berriozábal se alista para recibir una nueva edición de la Copa Ixtle 2026, torneo de Futbol que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre y que busca reunir a equipos de diferentes categorías en una jornada de convivencia deportiva.

Como parte de los preparativos se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que se abordaron los últimos detalles de organización, logística y desarrollo de la competencia, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones para los equipos participantes.

En la reunión estuvieron presentes Samuel Morales Cruz, dueño de Ixtlero FC; Silvestre Carrasco, director del Deporte; Jorge Arturo Acero Gómez, presidente municipal de Berriozábal, y Carlos Juárez, promotor deportivo.

La Copa Ixtle 2026 contempla una amplia variedad de categorías, con opciones para diferentes edades y también para el Futbol femenil. El evento incluirá las divisiones pony, infantil menor, Niños Héroes, infantil mayor, juvenil A, juvenil B y femenil libre.

Con esta variedad de categorías, el certamen pretende convertirse en un espacio para que niñas, niños y jóvenes puedan mostrar sus habilidades en la cancha, además de fomentar la práctica deportiva y la convivencia entre clubes.

La organización trabaja desde ahora en los aspectos necesarios para que Berriozábal pueda recibir a las escuadras participantes durante los cuatro días de actividad. La reunión permitió avanzar en la coordinación entre autoridades, organizadores y promotores deportivos.

La Copa Ixtle se perfila así como uno de los eventos deportivos que tendrá lugar en Berriozábal durante el mes de noviembre, con una propuesta que busca integrar al Futbol infantil, juvenil y femenil en una misma competencia.

El torneo también representa una oportunidad para fortalecer la actividad deportiva en el municipio y brindar a los equipos un escenario para competir, convivir y continuar con su proceso de formación.