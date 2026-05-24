Berriozábal y Chema Fut, a la final

Todo se está listo para conocer al nuevo monarca del certamen, cuando Atlético Berriozábal y Chema Fut se enfrenten en la gran final programada para este 24 de mayo a las 17:00 horas en las instalaciones del Campestre Stadium.

Luego de una intensa temporada marcada por encuentros de alto nivel, ambos conjuntos lograron abrirse paso entre los mejores equipos de la competencia para instalarse en el duelo definitivo, estando en juego el campeonato y el reconocimiento al esfuerzo hecho durante toda la campaña.

Atlético Berriozábal llega a esta instancia respaldado por una destacada trayectoria a lo largo del torneo. El conjunto ha mostrado equilibrio en todas sus líneas, una defensa sólida y una ofensiva capaz de marcar la diferencias en los momentos importantes. Gracias a esa regularidad pudo consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato y buscará coronar su trabajo con el título.

Del otro lado estará Chema Fut, que también construyó un camino sobresaliente para alcanzar la final. Con un estilo dinámico, orden táctico y jugadores capaces de resolver partidos en situaciones complicadas, el equipo demostró personalidad en cada fase del torneo y llega motivada para disputar el encuentro más importante de la temporada.

Con todo listo para el duelo decisivo, únicamente resta que ruede el balón para conocer qué escuadra logrará cerrar la temporada con la máxima gloria deportiva.