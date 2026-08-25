“Bob” Espinosa gana y lidera el Chase

Roberto “Bob” Espinosa conquistó la octava fecha de Trucks México Series en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, después de superar por apenas siete milésimas de segundo a Carlos Novelo en uno de los cierres más apretados de la temporada 2026.

Santiago Cruz arrancó desde la “pole position”, pero durante la competencia perdió terreno ante Novelo y Espinosa. A falta de diez vueltas, la lucha por la victoria quedó concentrada entre las camionetas 18 y 96, con Novelo entrando como líder al giro definitivo.

Espinosa lanzó el ataque en los últimos metros y cruzó la meta con una diferencia de 0.007 segundos, resultado que además le permitió cerrar la temporada regular como líder y asegurar su lugar en el Chase.

Cruz, quien llegó a caer hasta la última posición, remontó para finalizar tercero. Sebastián Rodríguez y Jan Krüll completaron los cinco primeros puestos.

El Chase comenzará los días 4 y 5 de septiembre en el autódromo Monterrey.