Boca Juniors avanza a la final

La cancha infantil 1 del centro recreativo Caña Hueca fue testigo de una semifinal intensa y cerrada, en la que Boca Juniors Tuxtla logró su pase a la gran final de la categoría pony al imponerse en tanda de penales ante Juventus Tuxtla, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El duelo, correspondiente a la semifinal Diamante, se caracterizó por el orden táctico y la disciplina defensiva de ambos conjuntos. Desde el silbatazo inicial, la disputa por el balón fue constante en la zona media, con dos equipos que priorizaron el equilibrio y minimizar errores.

Boca intentó abrir el cerrojo rival con aproximaciones por las bandas, buscando centros al área que generaran peligro; sin embargo, la zaga de Juventus respondió con solvencia, despejando cada intento y manteniendo el cero en su portería. El desgaste físico fue evidente, obligando a la pausa de hidratación en una primera mitad en la que predominó la intensidad sobre la claridad ofensiva.

Complemento

Para el complemento, Juventus adelantó líneas y mostró mayor iniciativa en campo contrario. No obstante, la defensa xeneize se mantuvo firme, cerrando espacios y evitando que su guardameta fuera exigido a fondo. La más clara del encuentro surgió en un servicio peligroso por derecha de Boca que cruzó el área chica sin encontrar rematador.

Con el cronómetro consumido y sin que alguno consiguiera romper el empate, el pase tuvo que definirse desde los once pasos. En la tanda, el nerviosismo se apoderó del ambiente, pero fue Boca Juniors Tuxtla quien mostró mayor serenidad. De los tres disparos reglamentarios, convirtió uno, suficiente para inclinar la balanza a su favor.

Juventus Tuxtla, pese al esfuerzo y la entrega durante los 40 minutos, no logró concretar sus ejecuciones desde el manchón penal. El marcador final de la serie fue 1-0, resultado que selló el boleto de Boca a la instancia definitiva.

Con este triunfo, Boca Juniors Tuxtla reafirma su carácter competitivo y se instala en la final tras una batalla que exigió concentración total y sangre fría en el momento decisivo. Juventus, por su parte, se despide con la frente en alto tras un desempeño que dejó constancia de su crecimiento en el certamen.