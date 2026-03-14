Boca Juniors se impone ante Necaxa

El enfrentamiento entre Boca Juniors y Club Necaxa ofreció un espectáculo intenso y lleno de emociones para los aficionados, en un duelo en el que el conjunto argentino logró imponerse gracias a su mayor contundencia frente al arco rival con un marcador de 3-0. El encuentro se llevó a cabo en las inmediaciones de Caña Hueca.

Desde los primeros minutos el partido se disputó con intensidad en la media cancha. El cuadro mexicano buscó imponer su ritmo mediante posesiones largas y desdobles por las bandas, mientras que el equipo sudamericano apostó por la presión alta y salidas rápidas al ataque.

La primera parte se desarrolló con oportunidades para ambas escuadras. Necaxa mostró orden en su línea defensiva y generó aproximaciones mediante disparos de media distancia, aunque la zaga de Boca se mantuvo firme para evitar mayores complicaciones en su área.

Por su parte, Boca Juniors encontró espacios a través de la velocidad de sus atacantes, quienes consiguieron desequilibrar en varias ocasiones por los costados. Esa insistencia terminó por rendir frutos cuando una jugada colectiva dentro del área culminó con una definición precisa que abrió el marcador a través de los botines de José Rodríguez.

En la segunda mitad, el encuentro ganó aún más intensidad. Necaxa adelantó líneas con la intención de encontrar el empate, generando momentos de presión constante sobre la portería rival.

Cuando el juego parecía encaminarse a un cierre equilibrado, Boca volvió a tomar el control, con dos tantos de Erick Esaú. El conjunto argentino aprovechó un descuido defensivo para recuperar la ventaja con un remate dentro del área que terminó enviando el balón al fondo de las redes.

En los minutos finales, Necaxa intentó reaccionar con mayor presencia ofensiva, pero la defensa del cuadro xeneize logró contener los embates y manejar los tiempos del partido para asegurar el triunfo.

Resultado

El compromiso dejó buenas sensaciones para ambos equipos, ya que permitió observar intensidad competitiva, talento individual y un ritmo de juego que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final.

Para Boca Juniors, el resultado representó una muestra de su capacidad ofensiva y de su experiencia en duelos de alta exigencia, mientras que Necaxa evidenció carácter y momentos de buen Futbol ante un rival de tradición internacional.

De esta manera, el choque entre ambas escuadras se convirtió en un atractivo encuentro para los aficionados, quienes pudieron disfrutar un partido dinámico, con llegadas constantes y un ambiente lleno de pasión futbolera.