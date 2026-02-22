Boca Junior’s y Juventus Tuxtla van por la final

Este domingo 22 de febrero se disputará una de las semifinales más atractivas de la fase Diamante en la categoría infantil pony 2019-2020. Club de Futbol Boca Junior’s y Juventus Tuxtla medirán fuerzas a las 9:00 horas en el campo infantil 1 de Caña Hueca, en busca del anhelado boleto a la gran final.

Ambas escuadras llegan a esta instancia tras una destacada participación en la fase regular, donde demostraron disciplina táctica y buen manejo de balón. Boca Junior’s ha cimentado su camino gracias a una defensa ordenada y salidas rápidas que le han permitido generar peligro constante en el área rival.

Por su parte, Juventus Tuxtla ha sobresalido por su intensidad en cada sector del campo, así como por la contundencia de sus atacantes, quienes han sido determinantes en momentos clave del certamen.

Al tratarse de una semifinal, la concentración será fundamental. Un descuido podría inclinar la balanza en un encuentro que luce parejo desde el silbatazo inicial. La expectativa es alta y se espera un duelo vibrante, con dos equipos decididos a dejar todo en la cancha para avanzar a la final.