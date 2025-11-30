Bochil lanza su Torneo Decembrino

El Ayuntamiento de Bochil anunció de manera oficial el Torneo Decembrino 2025, certamen dirigido a la categoría libre y que se llevará a cabo del 20 al 30 de diciembre. La invitación está abierta para equipos de toda la región, quienes tendrán la oportunidad de competir en un campeonato con premios significativos y un formato diseñado para garantizar duelos intensos desde la primera jornada.

La organización confirmó que el sistema de competencia estará compuesto por fase de grupos y eliminación directa, con lo que se espera un calendario dinámico y lleno de emociones. Los conjuntos participantes buscarán adjudicarse los premios económicos más altos que se han entregado en la zona durante estas fechas: 100 mil pesos para el campeón, 50 mil para el subcampeón y 20 mil para el tercer lugar. La bolsa total refleja el interés por impulsar el Futbol local y generar un cierre de año atractivo para jugadores y aficionados.

Como parte de la logística, se programó una junta informativa para el próximo 6 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. En dicha reunión se definirán aspectos clave del torneo, como el calendario, los grupos, el reglamento interno y las especificaciones que deberán cumplir los equipos para quedar oficialmente inscritos.

El comité organizador destacó que la edición 2025 busca consolidarse como una de las más importantes del norte de Chiapas, apoyada por la infraestructura municipal y por la respuesta positiva que han mostrado los conjuntos en años anteriores. La expectativa es alta, no solo por la premiación, sino también por la calidad de los planteles que ya comenzaron a preguntar por el proceso de inscripción.

Los interesados pueden solicitar más información o asegurar su lugar a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Con esta convocatoria, Bochil reafirma su compromiso con la promoción deportiva y se prepara para cerrar el año con un torneo vibrante que promete reunir talento, competitividad y un ambiente familiar.