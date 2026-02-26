﻿﻿
DeportesLocal

Bólidos toman las calles de Tuxtla Gutiérrez

Febrero 26 del 2026
Listo para brindar un gran espectáculo a los miles de aficionados que se darán cita el domingo en el autódromo. Cortesía
La Súper Copa Roshfrans hará historia al presentarse por primera vez en Tuxtla Gutiérrez, abriendo el espectáculo de la velocidad con un desfile previo a la carrera, la tarde de este jueves 26 de febrero.

El recorrido arrancará desde el Súper Óvalo Chiapas y se estima que alrededor de las 16:00 horas las potentes máquinas hagan su aparición sobre el bulevar Belisario Domínguez, para hacer una parada en el parque central alrededor de las 4 de la tarde, donde los aficionados podrán convivir con los pilotos en una firma de autógrafos y recibir boletos que serán obsequiados al público aficionado al deporte motor.

Entre las joyas del desfile destacan los imponentes Tractocamiones de competencia, auténticos titanes del asfalto que, pese a sus varias toneladas de peso, alcanzan velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora en distintas pistas del país.

También formarán parte del espectáculo los GTM, vehículos con tecnología de punta desarrollada en diversos países y que compiten como categoría preliminar del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

