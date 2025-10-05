Bolis Telet conquista el Torneo Zenit Pro

Se vivió una auténtica fiesta futbolera en las instalaciones de Ultra Sport con la gran final del Torneo Zenit Pro de la Liga Palapa de Futbol 7, donde Bolis Telet se consagró campeón al derrotar de forma contundente 4-1 a Chapulineros, en un encuentro vibrante que mantuvo a la afición al filo de sus asientos desde el silbatazo inicial.

El duelo arrancó con intensidad y rápidamente los Chapulineros tomaron la ventaja al minuto 2 gracias a una definición certera de José Velázquez, quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer al guardameta rival. Sin embargo, la reacción de Bolis Telet fue inmediata, mostrando orden táctico y una ofensiva letal que cambiaría el rumbo del compromiso.

Empate esperanzador

El empate llegó al minuto 12 por conducto de Diego de Coss, quien firmó una excelente jugada colectiva para poner el 1-1. Ese tanto inyectó confianza a su equipo, que comenzó a dominar la posesión del balón y generar constantes llegadas al arco enemigo. Antes del descanso, Roberto Torre apareció al minuto 20 con un potente disparo cruzado para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1 a favor de Bolis Telet.

Ya en la segunda mitad, la escuadra campeona mantuvo su ritmo ofensivo, presionando alto y aprovechando cada error del rival. Al minuto 29, Jesús Jiménez amplió la ventaja con una jugada de gran calidad individual que dejó sin oportunidad al arquero de Chapulineros, mientras que Diego de Coss, figura del encuentro, sentenció el partido al minuto 33 con su segundo gol de la noche, sellando el marcador definitivo de 4-1.

Con este resultado, Bolis Telet levantó el trofeo del Torneo Zenit Pro, demostrando ser el conjunto más equilibrado y efectivo del certamen. Su ataque contundente y una defensa sólida fueron determinantes para imponerse en una competencia que reunió a destacados equipos del Futbol 7 capitalino.

Por su parte, Chapulineros ofreció resistencia en los primeros minutos, pero terminó superado ante la intensidad y contundencia de su rival. Aun así, su participación fue meritoria, logrando llegar a la final tras una campaña de buenos resultados y demostrando un juego dinámico que le valió el reconocimiento del público.

Premios

Al término del encuentro, el comité organizador encabezado por la dirección de la Liga Palapa de Futbol 7 entregó los premios y reconocimientos a los equipos finalistas, destacando la disciplina y el espectáculo mostrado a lo largo del torneo. Los jugadores de Bolis Telet celebraron con júbilo el bicampeonato simbólico tras una temporada perfecta en la que su estilo ofensivo marcó diferencia.