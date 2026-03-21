Bolis Telet se corona en el Zenit Pro

Con un cierre lleno de emociones, Bolis Telet se proclamó campeón del torneo Zenit Pro de la Liga Palapa de Futbol 7 al imponerse por 3-2 a Irodes en la gran final, disputada en las instalaciones de Ultra Sport.

El encuentro respondió a las expectativas desde el silbatazo inicial, con dos equipos que mostraron intensidad, buen trato de balón y una clara intención ofensiva. Irodes tomó la iniciativa en los primeros minutos, logrando abrir el marcador con anotación de Diego Velasco, quien aprovechó un espacio dentro del área para definir con precisión.

Sin embargo, la reacción de Bolis Telet no tardó en llegar, encontrando en Kenjy Higashi a su figura clave. El delantero igualó con un disparo potente que dejó sin oportunidad al arquero rival, marcando el inicio de una noche memorable para su escuadra.

El duelo se mantuvo parejo, con constantes llegadas en ambas porterías. Antes del descanso, Irodes volvió a tomar ventaja con gol de Luis Mendoza, quien culminó una jugada colectiva que puso el 2-1 momentáneo.

Para la segunda mitad, Bolis Telet ajustó líneas y mostró mayor contundencia en el ataque. Fue nuevamente Kenjy Higashi quien apareció para empatar el encuentro con una definición dentro del área, encendiendo el ánimo de sus compañeros y de la afición presente.

Héroe

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición más cerrada, el propio Higashi selló su actuación con un tercer gol, completando su “hat-trick” y dando la ventaja definitiva a Bolis Telet, que supo manejar los minutos finales con orden defensivo.

Irodes intentó reaccionar en el cierre, generando peligro en el área rival, pero la zaga campeona se mantuvo firme para asegurar el resultado y desatar la celebración en el terreno de juego.

De esta manera, Bolis Telet levanta el título del Zenit Pro, consolidando un torneo destacado y demostrando su capacidad para competir en los momentos decisivos dentro de la Liga Palapa.

Premiación

El presidente de la liga, Geovanni Abadía Hau, fue el encargado de entregar el trofeo a los campeones y también reconoció a los mejores jugadores de este certamen lleno de intensidad. El conjunto de Bolis Telet confirmó su participación para la siguiente temporada, en la que buscarán refrendar su título.