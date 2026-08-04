Bombarderos avanza a la gran final

Bombarderos selló su boleto a la gran final de la Liga Patria Nueva tras imponerse por marcador de 2-1 ante Jiquipilas, en duelo correspondiente a las semifinales del certamen, disputado el fin de semana en la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva.

El encuentro respondió a las expectativas de una fase definitiva, con dos equipos que buscaron el control del partido desde los primeros minutos. Sin embargo, fue Bombarderos el que logró marcar diferencia gracias a la contundencia de Mauro Castillo, quien se convirtió en la figura del compromiso al firmar los dos tantos que dieron el pase a su escuadra.

Primer gol

La primera anotación llegó apenas al minuto 12, cuando Castillo aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a Bombarderos y dar tranquilidad a su equipo en el inicio del encuentro.

Con la ventaja, Bombarderos administró el ritmo del juego, mientras Jiquipilas trató de generar peligro con constantes aproximaciones, aunque sin éxito frente a una defensa bien organizada.

En la segunda mitad, Bombarderos encontró nuevamente la recompensa a su insistencia. Al minuto 69, Mauro Castillo apareció por segunda ocasión para ampliar la ventaja y acercar a su escuadra a la disputa por el campeonato.

Esperanza

Cuando el partido parecía definido, Jiquipilas consiguió descontar al minuto 80 mediante un pénalti convertido por Alejandro Durán, lo que dio emoción al cierre del encuentro. No obstante, el tiempo restante no fue suficiente para que el conjunto lograra igualar el marcador.

Con este resultado, Bombarderos aseguró su lugar en la final de la Liga Patria Nueva, en la que enfrentará al Barcelona, que previamente consiguió su clasificación tras superar a Boca Juniors en la otra llave semifinal.

Ambos conjuntos buscarán cerrar de la mejor manera una destacada campaña y disputarán el campeonato en un duelo que promete intensidad, luego de demostrar ser los equipos más consistentes a lo largo del torneo.