Bonampak brilla en torneo amistoso

La colonia Chapultepec se convirtió este fin de semana en un punto de encuentro para las familias y los amantes del deporte, con una nueva edición de ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con el Comité Vecinal.

La jornada reunió a equipos de diferentes sectores y permitió que niñas, niños, jóvenes y familias disfrutaran de una mañana dedicada completamente a la actividad física y la convivencia comunitaria, teniendo como principal escenario el Futbol de Salón.

Participantes

En la categoría juvenil menor participaron Academia Terán, Bonampak FC, Búhos de Chapultepec y Dragones de Chapultepec, que protagonizaron una intensa competencia en busca de los primeros lugares y de los kits deportivos destinados para los equipos ganadores.

Después de los partidos disputados, Bonampak FC se quedó con el campeonato al finalizar en el primer puesto. Dragones de Chapultepec ocupó la segunda posición, mientras que Academia Terán concluyó en tercero y Búhos de Chapultepec cerró la clasificación en el cuarto lugar.

En la rama femenil también se vivió una jornada de gran entusiasmo con la participación de Raptors y Guerreras de Chapultepec. Ambos conjuntos tuvieron la oportunidad de mostrar su talento y formar parte de esta actividad que busca continuar abriendo espacios para la práctica deportiva entre las mujeres de las colonias tuxtlecas.

Raptors consiguió la primera posición de la categoría femenil, en tanto que Guerreras de Chapultepec se quedó con el segundo puesto. Además de la acción del Futbol, uno de los momentos que más disfrutaron los pequeños fueron las carreras de “heats” cortos, en las que niñas y niños demostraron su velocidad en una dinámica pensada para fomentar desde temprana edad el gusto por la actividad física.

Premiación

Al finalizar las competencias, los pequeños recibieron sus respectivas medallas como reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo en la jornada deportiva.

Esta iniciativa también representó una oportunidad para que los vecinos de Chapultepec convivieran en un ambiente familiar, respaldando a los equipos y participando en las diferentes dinámicas desarrolladas durante el evento.

Los organizadores destacaron la participación de todos los vecinos y agradecieron especialmente el respaldo del doctor Daniel Tacías, así como la disposición de quienes hicieron posible esta jornada.

¡Que Viva el Deporte en tu Colonia! continúa generando espacios de encuentro en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, llevando actividades deportivas hasta las colonias y promoviendo entre las nuevas generaciones hábitos relacionados con la activación física, la convivencia y el trabajo en equipo.