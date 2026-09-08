Bonifaz, cerca del pase al Olympia

La chiapaneca Paolina Bonifaz volvió a destacar en un escenario internacional al conquistar el tercer lugar en una competencia celebrada en Chicago, Estados Unidos, donde enfrentó a 23 atletas en busca de la clasificación al Olympia.

Como única representante mexicana, Bonifaz quedó cerca de obtener el boleto directo, reservado para la ganadora, en un resultado que cobra mayor relevancia debido al nivel de las participantes, entre las que figuraron competidoras con experiencia previa en el máximo escenario mundial de la especialidad.

Previamente, la atleta había participado en Canadá, donde consiguió el cuarto lugar, manteniéndose entre las mejores de la categoría Women’s Physique.

Trayectoria histórica

Bonifaz es considerada la primera exponente chiapaneca en alcanzar el profesionalismo dentro del Culturismo y ha competido en diferentes temporadas en eventos internacionales.

Su camino tomó impulso hace tres años en Pittsburgh y desde entonces ha mantenido como objetivo alcanzar el Olympia. Su preparación está dirigida por el Team Pannain, considerado entre los equipos de mayor prestigio internacional.

La atleta continúa exigiéndose en cada presentación, principalmente en Estados Unidos, donde enfrenta a algunas de las principales exponentes de su división y busca seguir haciendo historia para el deporte estatal.