Borregos conquistan el título juvenil

Los Borregos Salvajes del Tec campus Chiapas se proclamaron campeones de la categoría juvenil 2025 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) al imponerse con autoridad por 26-6 ante Osos de Chiapas, en partido disputado en el campo Cima Azul de la misma casa de estudios en Tuxtla Gutiérrez.

Juego de poder a poder

El choque más esperado de la temporada respondió a las expectativas con grandes jugadas, momentos de dramatismo y un ambiente electrizante tanto en graderíos como en las bandas, en lo que muchos ya consideran como el nuevo clásico del Futbol Americano en el estado.

El ambiente fue inmejorable desde la misma presentación de los Borregos, entre una nube azul de polvo y las porras que los animaban en la tribuna.

Sin embargo, fue Osos el que inició el encuentro tomando la delantera y sorprendiendo a la defensiva lanuda con un ataque imparable, consiguiendo la anotación tempranera a través de una jugada de engaño en la que Alexander Aguilar entró a la zona de anotación en una carrera de tres yardas, aunque sin concretar la conversión para dejar el “score” en 6-0.

Borregos le dio la vuelta

Tras no poder frenar a su rival en su primer ofensiva, la respuesta local no tardó en llegar, mediante un ataque terrestre con el que Borregos empezó a conocer la zona más vulnerable de la defensa rojinegra, para empatar 6-6 antes de la conclusión del primer cuarto, mediante una acción con cierta fortuna en la que el mariscal de campo Bruno González Cruz intentó un pase. La pelota fue desviada por un defensivo, pero volvió a las manos del jugador de Borregos, que entró a la zona prometida para festejar junto a sus compañeros, aunque sin lograr la conversión de dos puntos en la siguiente acción.

Para el segundo periodo, Osos avanzó con una ofensiva combinada de pases cortos y largos que lo colocó en zona roja; sin embargo, vino una intercepción dentro de las 10 yardas, para frenar su intento de recuperar la ventaja.

Antes del medio tiempo, Borregos hiló una serie ofensiva sólida que culminó en una anotación por la vía personal de su “quarterback” Bruno González, y conversión de dos puntos para Ramiro Arias Trujillo. De este modo se fueron al descanso con el marcador a favor de 14 puntos a 6, para una ventaja cómoda de ocho puntos que además les inyectó confianza.

Dominaron la segunda mitad

Borregos abrió el tercer cuarto con otra ofensiva efectiva y el “touchdown” por medio de una jugada terrestre en la que el corredor José Carlos Solórzano Rueda entró por el centro y, aunque cayó al suelo de inmediato, se incorporó para asegurar el “touchdown”, pese a que la defensa creyó que la jugada había terminado. De esta manera, el marcador llegó a 20-6, sin éxito en la conversión, que fue interceptada por el rival.

En el último cuarto, Osos buscó acortar distancias, consiguiendo internarse en territorio enemigo, pero un balón suelto recuperado por la defensa local terminó por sepultar sus aspiraciones. De esta manera, Borregos del Tec Chiapas se consagra campeón invicto de la juvenil 2025, dominando de principio a fin en su primera conquista dentro de la joven historia de la OEFA Chiapas.