Borregos del Tec dominan la OEFA Juvenil

Después de las dos primeras semanas de acción, Borregos Salvajes del Tec de Monterrey marchan como líderes invictos de la Temporada Juvenil 2025 de la OEFA Chiapas.

Pese al “puente” del Día de Muertos, que motivó a muchas ligas a suspender actividades, la Organización Estatal de Futbol Americano no paró su maquinaria y en cambio programó encuentros de la semana 2 en los emparrillados.

En la sede de Comitán de Domínguez, los Borregos del Tec Campus Chiapas vencieron con autoridad por 40-0 a los Guerreros Mayas, confirmando su gran nivel.

También hubo acción en Coatzacoalcos, Veracruz, donde los Delfines volvieron a presentarse en casa, pero Osos de Chiapas demostró su poderío al imponerse por 40-0, mostrando una ofensiva explosiva y una defensa impenetrable.

Clasificación al momento

De esta forma Borregos aparecen en la cima de la tabla con dos victorias y una diferencia de +56 puntos, en tanto que el escuadrón de aves coletas (Búhos SC) suma un triunfo con diferencia de +40, para colocarse en el segundo lugar de la clasificación general.

En el tercer puesto aparecen los Osos de Chiapas, con marca de 1-1 y un balance positivo de +24. Más abajo se ubican Guerreros Mayas con una derrota y Delfines, que aún no logran consumar victorias en su primera participación en el torneo.

Así se vivió la segunda jornada, con resultados contundentes que comienzan a marcar el ritmo del campeonato, por lo que la competencia se calienta y promete grandes duelos para la semana 3 del campeonato juvenil.