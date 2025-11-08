﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesFútbol

Borregos del Tec va por su tercer triunfo

Noviembre 08 del 2025
Dos partidos con realidades distintas, pero con la misma intensidad que caracteriza al Futbol Americano juvenil chiapaneco. Guillermo Ramos/CP
Dos partidos con realidades distintas, pero con la misma intensidad que caracteriza al Futbol Americano juvenil chiapaneco. Guillermo Ramos/CP

Los Borregos del Tec de Monterrey Campus Chiapas buscarán mantener su paso arrollador este sábado cuando reciban la visita de los Delfines Coatza para el partido de la semana 3 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA). El encuentro se llevará a cabo en el campo del Tec, a partir de las 11 de la mañana.

Los chiapanecos llegan con marca invicta de 2-0, luego de imponerse de manera contundente por 40-0 ante Guerreros Mayas en la semana 2, y después por 36-20 frente a Osos en su debut. Su ofensiva ha sido la más productiva del torneo, con 76 puntos a favor, mientras que su defensa apenas ha permitido 20.

Enfrente estarán los Delfines de Coatzacoalcos, un equipo nuevo en la categoría que busca sumar experiencia y mejorar tras dos derrotas consecutivas (0-40 ante Búhos y 0-40 ante los mismos Borregos, pero el primer juego fue en Coatzacoalcos).

El reto será mayúsculo ante el actual líder, pero los veracruzanos intentarán mostrar progreso y dar pelea en terreno ajeno.

Búhos recibe a Guerreros

En el otro choque, el vigente campeón, Búhos de San Cristóbal (1-0), debutará ante su afición. Las aves nocturnas vienen de una sólida victoria de 40-0 sobre Delfines en su presentación, demostrando que su ofensiva aérea y su defensa siguen siendo de las más sólidas del circuito.

Los Guerreros Mayas (0-1), en cambio, buscarán levantarse después de haber caído por 0-40 ante Borregos. El conjunto comiteco mostró combatividad y tratará de frenar a un Búhos que llega con ritmo y confianza.

﻿