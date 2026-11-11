Borregos, imponente rumbo a “playoffs”

La Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas concluyó su fase regular con Borregos Salvajes como único equipo invicto, luego de disputarse la cuarta semana, en la que quedaron definidas las posiciones finales y los enfrentamientos de la primera ronda de “playoffs”.

El conjunto del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, cerró con una contundente victoria de 59-0 sobre Osos de Chiapas, en el duelo que enfrentó a los dos equipos que llegaban con paso perfecto. Con este resultado, Borregos terminó como líder general, con cuatro triunfos, 170 puntos anotados y únicamente 14 recibidos.

Posiciones definidas

La derrota dejó a Osos de Chiapas en el segundo puesto, con marca de tres victorias y una derrota, mientras que Búhos San Cristóbal (BSC) aseguró el tercer lugar tras superar 24-8 a Leones de San Cristóbal de Las Casas, que finalizó cuarto.

En otro encuentro, Toros Salvajes del Cobach 13 derrotó 22-0 a Guerreros Tuxtla, resultado que les permitió cerrar en la sexta posición, por delante de su rival, que terminó séptimo.

Por su parte, Armadillos de Tapachula obtuvo una victoria oficial de 20-0 sobre Raptors, que concluyó en el último lugar, sin victorias.

Ocho disputarán los cuartos

Con la clasificación definida, la competencia entrará en su fase de eliminación directa, donde Borregos enfrentará a Raptors, Osos se medirá ante Guerreros, Búhos tendrá como rival a Toros Salvajes y Leones buscará avanzar frente a Armadillos. Los cuatro ganadores obtendrán su boleto a las semifinales.