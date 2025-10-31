Borregos Salvajes del Tec muestra su poder

Borregos Salvajes del Tec de Monterrey puso sobre la mesa sus credenciales para ceñirse la corona de campeones de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas, tras imponerse por 36-20 en el “clásico” ante Osos. El encuentro, correspondiente a la semana 1, se disputó en el estadio Dr. Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez.

Tal y como se pronosticaba, fue un partido de alto nivel, lleno de intensidad, estrategia y grandes jugadas tanto por tierra como por aire.

El duelo mantuvo un ritmo vibrante de principio a fin, con ofensivas explosivas y defensivas que respondieron en momentos clave, mientras en las gradas se vivió un gran ambiente con la afición local, que disfrutó un auténtico espectáculo de Futbol Americano juvenil entre dos clubes de tradición.

Al final, Borregos Salvajes fue más efectivo en la zona roja y se llevó un triunfo por 16 puntos de diferencia.

Acción en Veracruz

La nueva temporada de la OEFA Chiapas no solo se juega en Chiapas, pues también tiene como sede la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, lugar donde los Búhos San Cristóbal demostraron por qué son los campeones vigentes de la categoría, al vencer con autoridad a los Delfines por marcador de 40-0.

El conjunto emplumado se mostró sólido en todas sus líneas y no tuvo piedad ante un rival que hizo su debut en la liga chiapaneca, mostrando entusiasmo y entrega, aunque al final se llevó una abultada derrota en su cancha.

Se juega la semana 2

Contrario a lo que pasará en muchos otros deportes para este fin semana, el Futbol Americano no se detendrá y el sábado se disputarán los partidos correspondientes a la semana 2 del Campeonato Juvenil 2025.

En Comitán de Domínguez, los Guerreros Mayas harán su debut en casa a las 11 de la mañana en el Campo Polideportivo, cuando reciban a los Borregos del Tec de Monterrey Campus Chiapas. El conjunto comiteco tratará de aprovechar el respaldo de su afición y comenzar con el pie derecho en su terreno. Por su parte, en Coatzacoalcos, los Delfines buscarán recomponerse cuando enfrenten a los Osos de Chiapas en duelo programado para las 3 de la tarde en el campo Las Barrillas.

Ambos equipos llegan con sed de victoria y la mira puesta en subir posiciones en esta naciente temporada. El único club que no tendrá acción, al tocarle descanso, es Búhos de San Cristóbal de Las Casas.