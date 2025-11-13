Borregos y Búhos mantienen paso perfecto

Con marca perfecta de tres victorias, en igual número de partidos disputados, Borregos Salvajes del Tec de Monterrey se sostiene como líder único del campeonato juvenil de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) de Chiapas.

La Semana 3 del campeonato dejó marcadores contundentes y confirmó a los del Tec de Monterrey Campus Chiapas y a Búhos de San Cristóbal de Las Casas, como los equipos más sólidos del torneo.

Borregos ganó en casa

En Tuxtla Gutiérrez, los Borregos del Tec dominaron de principio a fin su partido de esta jornada y vencieron por paliza de 40-0 a los Delfines de Coatzacoalcos, consolidando su invicto con un ataque equilibrado y una defensa impenetrable.

Los Delfines, que viven su primera temporada en la categoría, siguen sumando experiencia en su proceso de desarrollo y de momento están en el último lugar con tres derrotas en su récord.

Búhos vuela alto

Por su parte, el cuadro de Búhos impuso su jerarquía en San Cristóbal de Las Casas al derrotar por contundente marcador de 30-0 a los Guerreros Mayas de Comitán, en un duelo donde la defensiva local fue clave, manteniendo en cero al rival y demostrando por qué el conjunto sancristobalense es el campeón vigente.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones se mantiene con los Borregos en la cima con marca de 3 ganados y 0 perdidos, seguidos por BSC con 2-0, ambos sin permitir puntos en sus últimas actuaciones.

En el tercer lugar se ubican los Osos (1-1), mientras que los Guerreros Mayas (0-2) y Delfines (0-3) completan la clasificación.