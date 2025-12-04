Borregos y Osos avanzan a la gran final

Las escuadras de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey y Osos de Chiapas se convirtieron en finalistas de la Temporada 2025 de la categoría juvenil de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas.

La nota más destacada de la ronda de las semifinales la protagonizó el cuadro de Osos de Chiapas, con una actuación contundente en el estadio Dr. Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez, para vencer por 30 puntos a 8 a los hasta entonces monarcas, Búhos de San Cristóbal, que con esta derrota deja vacante el trono.

La ofensiva de Osos mostró equilibrio entre el ataque terrestre y el aéreo, mientras que la defensiva neutralizó los intentos de reacción del equipo de las aves nocturnas. Aunque estas lograron romper el cero y pelearon hasta el final, no fue suficiente para frenar el empuje de los rojinegros, que están teniendo un cierre de temporada arrollador.

Borregos aplastó a Guerreros

En el otro frente, los Borregos Salvajes del Tec mantuvieron su calidad de líderes invictos de la temporada regular, confirmando su dominio en el emparrillado luego de vencer con autoridad por 30-0 a Guerreros Mayas. Desde el primer cuarto del partido celebrado en el Tec campus Chiapas —en Tuxtla Gutiérrez— establecieron el ritmo del juego con una ofensiva precisa y explosiva, mientras que su defensiva mantuvo el candado durante los cuatro periodos.

Con este triunfo, el conjunto estudiantil avanza a la final sin haber permitido puntos en las últimas dos jornadas y consolidándose como la mejor defensiva del torneo. De esta manera, Borregos y Osos se verán las caras en un enfrentamiento que reedita uno de los duelos más intensos de la campaña regular y de la historia reciente del Futbol Americano chiapaneco.a