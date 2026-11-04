Borregos y Osos siguen invictos en la OEFA

La tercera jornada de la Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas dejó a Borregos Salvajes y Osos de Chiapas como los únicos equipos invictos al conseguir su tercer triunfo consecutivo y consolidarse como líderes de sus respectivos grupos.

En uno de los encuentros más destacados, Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, superó por 24-14 a Leones de San Cristóbal de Las Casas, que llegó al compromiso sin conocer la derrota. Con este resultado, los lanudos encabezan el grupo A con marca de 3-0 y una diferencia de puntos de +97, mientras que Leones permanece segundo con registro de 2-1.

Por su parte, Osos de Chiapas mantuvo su paso perfecto al vencer por 14-0 a Búhos San Cristóbal (BSC) en un enfrentamiento directo por el liderato del grupo B. El conjunto rojinegro acumula tres victoria y presume una defensiva que no ha permitido anotaciones en lo que va de la campaña.

Primeros triunfos de la temporada

Armadillos de Tapachula consiguió su primera conquista al imponerse por 20-0 ante Toros Salvajes del Cobach 13, aprovechando su condición de local para sumar un resultado que lo coloca como tercero del grupo B.

Guerreros Tuxtla también estrenó su casillero de victorias al superar por 29-0 a Raptors en duelo celebrado en el estadio Dr. Samuel León Brindis, lo que le permite ascender al tercer puesto del grupo A.

Así marchan

A una jornada para concluir la fase regular, los escuadrones de Borregos y Osos buscarán conservar su calidad de invictos, en tanto que Leones y BSC intentarán recuperarse de sus primeros tropiezos.

Los próximos encuentros serán determinantes para definir las posiciones y los boletos a los “playoffs”.