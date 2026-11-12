Boxeo concluye participación

La delegación chiapaneca de boxeo concluyó su participación en los Juegos Nacionales Populares 2026, que se desarrollan en el Puerto de Veracruz, tras caer en sus respectivos combates dentro del boxeo popular.

En la categoría de los 54 kilogramos femenil, Estrella Abigail Hernández cayó frente a Karla García del Estado de México, en un combate que marcó el inicio de la jornada para la selección Chiapas.

En los 57 kilogramos femenil, Tamara Caloca Penagos perdió ante Danya Gerardo de Baja California, quien supo aprovechar los momentos clave para quedarse con la victoria.

En la rama varonil, Ever Oswaldo González no pudo contra Pedro López de San Luis Potosí en los 54 kilogramos, mientras que Ian Emanuel Argenta ante con Diego de la Luz de la Ciudad de México en los 66 kilogramos.

De esta manera, la selección Chiapas de boxeo cerró su participación en los Juegos Nacionales Populares 2026, en un evento que sirvió como experiencia para los pugilistas chiapanecos en su proceso de formación deportiva. Pese a los resultados, los cuatro pugilistas dejaron todo sobre el ring y representaron a Chiapas con entrega en cada asalto.