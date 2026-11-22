Brasil FC se mostró como en sus mejores tiempos en una doble jornada de acciones del Torneo Héroes Bonampak al obtener par de victorias que les permiten acercarse a la parte alta de la tabla general.

En acciones celebradas en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, los brasileños primero derrotaron por 4 goles a 3 al conjunto de Ambulancias Colibrí FC, con destacadas actuaciones de Daniel Jiménez y Víctor Fuentes, autores de sendos dobletes. Del lado de las aves de la salud marcaron Julio Ozuna, Felipe Vázquez y Luis Abarca.

Tras este compromiso y sin tiempo para descansar, Brasil FC afrontó un duelo pendiente contra Jaguares FC, rival al que se dieron el lujo de golear por 6-0, con “hat-trick” de Óscar Penagos, doblete de Gabriel Carrillo y un tanto de Víctor Fuentes.

Gracias a estos dos triunfo, los cariocas llegaron a 16 unidades que los acercan a la parte alta de la clasificación del popular torneo capitalino organizado por la Liga Guerrero Zoque.

Águilas FC, uno y uno

Otro equipo con doble participación en esta misma sesión fue Águilas FC, que solamente logró ganar tres puntos, al obtener una victorias y una derrota. El revés fue en un duro encuentro contra Alcohólicos, ante el cual sucumbieron por marcador de 4-7.

Por los bebedores lideró el triunfo Félix Medina con cuatro dianas, mientras que Reynol Estrada, Diego Salazar y Kevin Burgos marcaron los otros goles. Del lado del conjunto emplumado destacó Leonardo Hernández con un triplete, y Frank Méndez hizo el otro tanto.

Águilas llegó a 11 unidades y sigue a media tabla, lejos de las posiciones en las que se acostumbra verlo en cada campaña.

Empate y lluvia de goles

El partido más espectacular fue el que protagonizaron Samba FC y Cayuco FC al firmar un empate 10-10, si bien estos últimos lograron un mejor saldo al quedarse con el punto extra en penales al imponerse por 3-2.

En tiempo regular, Cayuco tuvo como figura a Víctor Álvarez, autor de siete dianas, mientras que Jovani Ramírez firmó un doblete y Andrés Ramos completó la cuenta. Del lado de Samba brilló Víctor Bautista con cuatro “pepinos”, en tanto que Guillermo López, Paulo Gómez y Jair Esquivel aportaron un par de dianas cada uno.

Otra igualada en esta fecha fue el discreto 1-1 entre Bravos FC y Botafogo, con anotaciones de Alan Díaz y Giovani Ramos. Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que se decretó el triunfo default (3-0) para Ice Cars FC sobre Barcelona.

Más pendientes

La programación del campeonato sigue en vías de regularizarse, por lo que este domingo se jugarán únicamente duelos pendientes, iniciando la sesión a las 8 de la mañana con el partido entre Brasil FC y Samba FC.

Posteriormente tocará el turno a Botafogo FC para enfrentar a Águilas FC. A las 10 de la mañana, Brasil FC volverá al campo, esta vez para medirse con Bravos FC.

Para las 11:00 horas se espera el atractivo encuentro entre Ambulancias Colibrí FC y Cayuco FC, y la sesión se cierra a las 12:00 del día con el choque entre Jaguares FC y Barcelona.