Brasil FC gana la Copa Héroes Bonampak

Brasil FC se proclamó campeón de la Copa Héroes Bonampak al vencer por 5-3 al Ice Cars FC en la final disputada en la cancha del parque del Oriente.

Apenas al arranque los brasileños sorprendieron marcando en una acción por la banda izquierda que culminó con potente disparo al primer poste de Erick Estrada, que sorprendió al portero rival.

El cuadro del Ice Cars intentó adelantar líneas para lograr el empate, pero su oponente nunca bajó la intensidad y, en cambio, amplió la diferencia en el arranque del segundo periodo con el 2-0 de Leonardo Hernández, quien resolvió con maestría un mano a mano contra el arquero.

Estrada volvió a aparecer en el área para resolver una jugada de pared y decretar el 3-0 que encaminaba a Brasil FC a conseguir el título del torneo de consolación de la Liga Guerrero Zoque.

El partido se tornó de ida y vuelta, con constantes llegadas en ambas áreas, y con los dos cuadros saltándose las líneas del campo en el afán de buscar la portería rival, por lo que los porteros tuvieron que emplearse a fondo para evitar la caída de sus respectivos marcos.

Aunque Ice Cars FC sufrió una expulsión, sacó el orgullo para descontar antes del medio tiempo con el 1-3 anotado por William de León.

Segunda mitad

En el arranque del tercer cuarto, Ice Cars FC logró meterse de lleno en la pelea con el gol de Mario Conde, quien aprovechó un rebote para enviar el balón al fondo y decretar el dramático 2-3.

Sin embargo, Brasil FC volvió a poner tierra de por medio con una gran definición de Óscar Penagos, quien recibió un pase filtrado y, antes de que el portero pudiera achicarle el ángulo de disparo, tocó por arriba de pierna zurda para el 4-2 en el marcador.

Ice Cars FC llegó casi de inmediato al límite de las seis faltas, otorgando un “shoot out”. Para su buena fortuna, esta vez Penagos no estuvo certero y estrelló su remate en el frontis. El duelo subió de intensidad y, tras un conato de riña que interrumpió el juego por unos segundos, vino el emocionante cierre.

En el arranque del último cuarto, “More” Estrada escapó al área enemiga y definió con frialdad para poner el 5-2 que parecía sentenciar ya la final. Sin embargo, Ice Cars FC vendió cada la derrota y sumó otro gol, por conducto de Mario Conde, para dejar el marcador en 5-3.

Premiación

Al finalizar encuentro, Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga Guerrero Zoque, hizo entrega del correspondiente trofeo a Darinel Penagos, eterno capitán de Brasil FC y quien celebró este nuevo logro junto a sus compañeros y familiares que asistieron a apoyarlos.