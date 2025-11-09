Brasil FC lidera el Torneo Héroes Bonampak

Como en sus mejores tiempos, Brasil FC figura en la cima general del Torneo Héroes Bonampak, de cara a la décima jornada de la fase regular.

La victoria número siete de la campaña para los brasileños llegó en un tenso partido en el que superaron 3-1 a Santa Cruz con goles de Leonardo Hernández, Alonso Penagos y Jorge Espinosa, encuentro que terminó con los ánimos caldeados.

Con este triunfo, Brasil FC llegó a 21 unidades, con diferencia de goles de +31 que les permite ocupar la primera plaza, toda vez que Ice Cars FC llegó a los mismos puntos, pero con diferencia de +20, luego de arrollar 8-0 a Jaguares FC con triplete de Orlando Martínez, dobletes de Antonio Solís y Brandon Barrios, además de un tanto de Juan Ruiz.

Otros resultados

En más acciones de la Fecha 9 destacó la victoria de Grillos FC por goleada de 11-5 sobre Ambulancias Colibrí FC. Giovani Ramírez se despachó con la cuchara grande al marcar siete goles, mientras que Andrés Ramírez contribuyó con un ‘hat-trick’ e Iván Mazariegos completó la cuenta. Del lado de las aves de la salud descontaron Ángel Mata (2), Rogelio Arias y Julio Ozuna, además de un autogol del rival.

De esta manera, Grillos FC llegó a seis triunfos para afianzarse en el tercer lugar de la tabla con 18 puntos, siendo además la mejor ofensiva del campeonato con 65 goles.

Completando el Top-4 figura Alcohólicos, que logró su quinto triunfo de la campaña, al vencer 12-9 a Impresos Tuxtla.

Dereck Burgos y Diego Salazar fueron las figuras del encuentro con cuatro goles cada uno para los ‘bebedores’, mientras que del lado rival quedará para la anécdota la actuación de Brian Abarca, con seis dianas.

Líderes individuales

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque que preside Carlos Castillos Ramírez, presentó el balance estadístico individual, en el que Giovanni Ramírez (Grillos FC) lidera la tabla de goleo con 41 anotaciones, seguido a la distancia por Leonardo Hernández (Brasil FC) con 33 dianas.

Y en cuanto a la pelea por el trofeo a Mejor Portero, Emanuel Pérez (Juventus FC) lidera la tabla con 25 atajadas, pero seguido muy de cerca por Jhonatan Gamboa (Ice Cars FC) y Raúl García (Justo Abogado FC), con 24 cada uno.