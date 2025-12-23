Brasil FC triunfa al ritmo de samba

Brasil FC cerró el año en gran forma tras apuntarse su décima victoria en el Torneo Héroes Bonampak, al son de 7-4 sobre su similar de Santos FC. El duelo estelar de la jornada 14 tuvo como escenario la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

Se esperaba un choque electrizante al tratarse de dos de los clubes que mejor han competido en la fase regular de la campaña, con los brasileños situados en la zona más alta y su rival buscando acercarse a las primeras posiciones con un triunfo.

Sin embargo, el goleador Leonardo Hernández terminó por inclinar la balanza a favor de Brasil FC al aportar cuatro dianas en el encuentro, para reafirmarse como el mejor artillero. Apoyando la victoria de los amantes de la samba también estuvo Víctor Fuentes con un doblete, mientras que Erick Estrada completó la cuenta de los siete goles.

Por la escuadra santista, Carlos Ocaña tuvo una notable participación al marcar un “hat-trick”, y Andrés Ramírez hizo el otro tanto.

Otros resultados

Por su parte, Peña FC protagonizó otro explosivo choque en el que venció por 6-4 al representativo de Ambulancias Colibrí FC, en el que también era uno de los partidos atractivos de la sesión, con dos cuadros con boleto a la Liguilla asegurado.

El equipo de la familia Peña se mostró más contundente frente al marco y fue guiado al triunfo por Ramón Avendaño, quien aportó un triplete. Eddy Aguilar, Darío Barrios y un autogol del rival completaron la cuenta. Del lado de las aves de la salud, Antonio Monjaraz y Julio Ozuna se despacharon con sendos dobletes.

En otro frente, Jaguares FC rugió fuerte para derrotar por 4-3 al conjunto de Solteros FC, en una actuación sobresaliente de Javier Barrientos, quien anotó tres dianas, mientras que Diego Espinosa hizo el otro tanto. Del lado contrario, Henry Ramos también brilló con luz propia, al marcar un triplete que, sin embargo, no fue suficiente para evitar el descalabro de su equipo.

Equipos sin actividad

Para esta jornada, el superlíder, Ice Cars FC, ganó sin despeinarse, pues Juventus FC no se presentó en tiempo y forma para el compromiso programado, por lo que perdió default (3-0).

Esta misma situación se presentó en otro choque de la fecha 14, en el que Alcohólicos se adjudicó los tres puntos a costa de Impresos Tuxtla, que también brilló por su ausencia. Y los únicos equipos que no tuvieron acción en esta jornada, al corresponderles descanso de acuerdo al calendario oficial, fueron Ice Cars FC y DTS 2.0.

Tras estos resultados, en breve se espera que la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dé a conocer cómo quedará la Liguilla, la cual se estará jugando hasta el próximo mes de enero.