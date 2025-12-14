Brasil y Peña FC meten presión al líder

Los representativos de Brasil FC y Peña FC cierran con fuerte la novena edición del Torneo Héroes Bonampak y aspiran a ocupar el primer lugar de la clasificación general, que por el momento pertenece al cuadro de Ice Cars FC.

En el caso de Peña FC, aprovechó la jornada de duelos pendientes disputada en el parque del Oriente para sumar su novena victoria de la campaña, a costa de Solteros FC, al son de 7-3.

Hugo Rico y Alberto Aguilar aportaron dobletes, en tanto que Eduardo Hernández, Eddy Aguilar y Darío Barrios cerraron la cuenta. Del lado del rival, Santi Arreola anotó dos y Jorge Morales consiguió el otro gol.

Con este resultado llegaron a 29 puntos y diferencia de +30, para colocarse a solo uno de distancia del primer lugar, que pertenece a los motorizados con 30 unidades y diferencia de +17 goles.

Brasil FC mete presión

Por su parte, Brasil FC también tendrá la oportunidad de ascender a la primera posición en la última fecha, tras haber ganado por contundente 9-2 ante Alcohólicos en su partido pendiente, llegando a 27 puntos y mejorar su diferencia de goles a +40.

El importante triunfo se gestó con una brillante actuación de Leonardo Hernández, quien contribuyó con siete goles, en tanto que Erick Estrada y Darinel Penagos Jr. completaron la cuenta. Del otro lado descontaron Félix Medina y Daniel Rodríguez.

Panorama en laúltima fecha

Para este domingo, la Liga Guerrero Zoque dispuso que se juegue la última jornada de la temporada regular y del año, para reanudar las actividades en enero con la Liguilla.

Peña FC tendrá la ocasión de posicionarse en primer lugar en caso de ganar su compromiso ante Ambulancias Colibrí FC (sexto), en el encuentro que abre la sesión en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, a las 8 de la mañana.

En tanto que Brasil FC será el segundo aspirante a llegar a la cima o al menos cerrar como segundo el año, en caso de derrotar a Santos FC (cuarto) en otro duelo que promete muchas emociones.

Sin embargo, Ice Cars FC tendrá la última palabra, pues su partido contra Juventus FC (octavo) será el último de la jornada y, en caso de salir vencedor, estará asegurando terminar el año como líder.